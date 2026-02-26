РИА Новости: борт Уиткоффа прибыл в Женеву, у него ожидаются контакты с Умеровым

Самолёт, связанный с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом, прибыл в Женеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные авиационного мониторинга ADS-B.

По информации агентства, в Швейцарии у него запланированы встречи с участием главы СНБО Украины Рустема Умерова и представителей Ирана.

«Самолёт модели Bombardier Global 7500 приземлился в аэропорту Женевы приблизительно в 08:05 мск», — говорится в сообщении.

24 февраля Стив Уиткофф заявил, что следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие десять дней.