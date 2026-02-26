Пока вы спали: новые правила авиаперевозок и требование РФ по Кубе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ГД назвали важные изменения для авиапассажиров с 1 марта

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила авиаперевозок, которые детально регулируют нормы провоза ручной клади и возврата билетов. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь пассажиры смогут вернуть даже невозвратные билеты при задержке рейса более 30 минут или в случае своей болезни или близких, а электронные посадочные талоны приравнены к бумажным.

Кроме того, обновлённые нормы ручной клади расширяют права пассажиров с детьми и лиц с инвалидностью, включая детские люльки, коляски, трости, складные ходунки и протезы.

Ким Чен Ын: мир переживает хаос из-за гегемонистской политики США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что международные отношения переживают хаос и радикальные перемены из-за гегемонистской политики США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, западные страны во главе с США нарушают суверенитет других государств, подрывают международное право и создают глобальный кризис безопасности.

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР закрепила свой статус ядерного государства и не откажется от вооружений, пока не произойдут фундаментальные изменения в мире.

РФ требует прекратить финансовую блокаду Кубы

Российская сторона требует прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, действующей более 60 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отметил, что США применяют односторонние меры, нарушающие международное право и Устав ООН.

Он добавил, что Россия поддерживает справедливые требования Кубы и осуждает вмешательство США в дела карибской республики и Венесуэлы.

Мурашко: в России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга

В России зарегистрирован первый отечественный робот-хирург, аналог системы «да Винчи», который готов поставляться в медицинские учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что робот предназначен для высокотехнологичной хирургической помощи и повышения скорости лечения пациентов.

Аппарат будет внедряться в федеральные и региональные клиники, что позволит ускорить выздоровление пациентов и увеличить эффективность медицинских процедур.

Азаров: Киев блокирует "Дружбу" по указке Брюсселя, чтобы убрать Орбана

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев блокирует нефтепровод «Дружба» по указке Брюсселя, чтобы осложнить поставки Венгрии и ослабить позиции Виктора Орбана.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение о прекращении поставок не было самостоятельным, а исходило от Европейской комиссии с целью повлиять на выборы в Венгрии.

Азаров отметил, что несмотря на завершение ремонтов на нефтепроводе и готовность Татарстана к прокачке, украинский режим продолжает удерживать блокировку.