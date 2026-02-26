Ким Чен Ын объявил о наращивании ядерного арсенала КНДР

Власти КНДР намерены продолжить увеличение ядерного потенциала страны. Об этом заявил Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

© Московский Комсомолец

По словам северокорейского лидера, партия планирует расширять и укреплять национальную ядерную мощь и полностью реализовать статус ядерного государства. Он отметил, что особое внимание будет уделено увеличению числа ядерных вооружений и развитию средств их применения.

Ким Чен Ын также сообщил о планах по созданию более мощных межконтинентальных баллистических ракет, а также систем ударного назначения с использованием технологий искусственного интеллекта и беспилотных аппаратов.

Отдельно он затронул вопрос отношений с Соединенными Штатами. По его словам, перспективы их улучшения зависят от позиции Вашингтона. Лидер КНДР отметил, что при отказе США от политики противостояния и признании текущего статуса страны возможен конструктивный диалог.