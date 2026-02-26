МИД: слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля.

Его слова передаёт ТАСС.

«У кандидатов будет возможность презентовать свою предвыборную программу», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая с тезисами о территориальной целостности Украины, выходит за рамки своих административных функций и препятствует мирному процессу.