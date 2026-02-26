Провокации западных государств с грязной атомной бомбой на Украине могут спровоцировать Россию на ответные действия.

Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Я полагаю, что терпение русских на пределе. <...> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ», — подчеркнул эксперт.

24 февраля СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.

Комитет Госдумы по международным делам внёс в палату проект обращения к парламентам Франции и Великобритании, Европарламенту и ООН.