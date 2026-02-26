Изменение роли США в переговорах по Украине оценили

США продолжат уделять внимание международной повестке и переговорному процессу по Украине несмотря на новые внутренние проблемы. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп будет больше внимания уделять внутренней повестке, но о международной не забудет», — подчеркнул он.

По мнению политолога, в этих условиях президенту США Дональду Трампу становится даже более важно продемонстрировать внешнеполитические успехи. Он должен, в частности, закрепить образ миротворца накануне промежуточных выборов, которые состоятся уже в ноябре.

Наконец, переговорный процесс по Украине сопровождает уже сформированная команда — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а внутренние вопросы будут решать другие члены администрации, резюмировал эксперт.

Ранее Павел Дубравский объяснил частые слова Дональда Трампа о «больших успехах» на переговорах по Украине. По его мнению, президент США хочет заработать как можно больше политических очков накануне промежуточных выборов.