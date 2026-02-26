Арест Мандельсона ударил по позициям Стармера

Арест бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по подозрению в злоупотреблении властью в связи с делом Джеффри Эпштейна усилил напряжение внутри Лейбористской партии. Об этом сообщают британские СМИ на фоне публикации новых материалов по делу американского финансиста.

© Московский Комсомолец

Мандельсон — ветеран партии и бывший министр — был назначен послом в Вашингтон по решению премьер-министра Кира Стармера в прошлом году. Назначение тогда вызвало критику из-за его прежних контактов с Эпштейном после приговора последнему в 2008 году по делам о сексуальных преступлениях, передает Взгляд.

После задержания дипломата в партии начали обсуждать возможные последствия для руководства. В кулуарах называют несколько потенциальных преемников Стармера. Среди них — бывший заместитель премьера Анджела Рейнер, министр здравоохранения Уэс Стритинг, а также бывший лидер партии Эд Милибэнд.

Рейнер и Стритинг ранее были включены в российский список лиц, которым запрещен въезд в страну. Российская сторона объясняла это их публичными заявлениями и поддержкой Украины.

Политические аналитики отмечают, что скандал вокруг Мандельсона усиливает давление на Стармера. Официальных заявлений о его возможной отставке на момент публикации не прозвучало.