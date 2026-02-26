Ядерная доктрина Российской Федерации позволяет дать жесткий ответ на планы Соединенного Королевства и Франции по размещению ядерного оружия на Украине, пишет Strategic Culture (SC).

Возможность появления оружия массового поражения на украинской территории считается для России красной линией, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, это позволит российской стороне совершить любые шаги, которые она сочтет необходимыми для предотвращения такого маневра.

В материале речь идет о том, что обновленная ядерная доктрина Российской Федерации позволяет отвечать не только на прямые удары ядерных государств, но и на их совместные действия с посредниками.

В Совфеде напомнили о безъядерном статусе Украины

24 февраля СВР России сообщила, что Великобритания и Франция собираются вооружить Украину ядерной бомбой. По информации российской спецслужбы, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку бывшей советской республики.