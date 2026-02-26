Мерц попросил КНР помочь в решении конфликта на Украине
Немецкий канцлер Фридрих Мерц попросил китайское руководство использовать своё влияние, чтобы приблизить момент завершения украинского конфликта.
«Голос Китая слышен во всем мире, а его решения имеют большое значение. Но из этого также вытекает ответственность», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что единственным эффективным способом разрешения украинского кризиса является настойчивый поиск компромиссов путём дипломатических переговоров.