Политолог оценил вероятность ухода США с украинского трека

Президент США Дональд Трамп не сможет полностью покинуть украинский трек, однако он уже не является для него приоритетным, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Вероятность того, что Вашингтон прекратит переговоры с Москвой и Украиной, он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Полностью на одну какую-то проблему Трамп не сможет переключиться, потому что там множество проблем. Условно говоря, в Венесуэле не решена проблема, с Китаем непонятно. Поэтому одной проблеме он точно не будет уделять время. Опять-таки, он будет пытаться ослабить Иран, заставить принять все американские правила насчет обогащения, то есть отказаться от ядерной программы. То есть Иран — это у него будет ключевой момент», — поделился политолог.

Понятно, что на фоне Ирана, Гренландии, Венесуэлы, Кубы, Китая украинский вопрос уже находится на периферии, отметил он.

«Почему проводятся раунды переговоров? Потому что Украина уже неинтересна, она не приоритет. Это для Байдена, условно говоря, судьба Запада решалась на Украине: то есть, если Запад проигрывает на Украине — он проигрывает везде. А для Трампа Украина — это периферия, один из треков», — высказался американист.

Полностью же, по его мнению, США с украинского трека не уйдут, так как там представлены их интересы.

Это все равно актив, рычаг давления и так далее Константин Блохин политолог

Ранее стало известно, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.