Рубио высказался о ядерном соглашении трех стран

Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что любой договор по ядерному оружию должен включать Соединённые Штаты, Россию и Китай.

© РИА Новости

«Чтобы любое соглашение по ядерной программе в XXI веке было легитимным, в нём должны участвовать эти три страны — Соединённые Штаты, Россия и Китай», — цитирует его РИА Новости.

Очередной этап двусторонних консультаций между США и Ираном по вопросам урегулирования кризиса вокруг ядерной программы состоится 26 февраля.