Трамп заявил Зеленскому о желании закончить конфликт через месяц

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. Об этом сообщает Axios.

© Lenta.ru

По словам украинского чиновника и двух других источников, знакомых с содержанием разговора, Трамп хочет заключить мирное соглашение как можно скорее, но между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.

Издание отмечает, что 30-минутный разговор стал первой беседой между Трампом и Зеленским после их встречи в Давосе в конце января. Три источника сообщили, что разговор был очень дружелюбным и позитивным.

«Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», — сказал один из источников.

О телефонном разговоре ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник. Темы переговоров не раскрывались. Позднее советник Зеленского Дмитрий Литвин уточнил, что беседа длилась около получаса.