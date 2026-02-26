Вэнс раскрыл отношение США к инциденту в Кубе

Вэнс: США не воспринимают инцидент в водах Кубы как нечто серьёзное
Власти Соединённых Штатов не рассматривают инцидент в водах Кубы как нечто серьёзное и вызывающее тревогу.
Об этом журналистам сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», — цитирует его ТАСС.
Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.