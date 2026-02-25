Зеленский сообщил о чистках в СБУ

Владимир Зеленский заявил, что отдал поручение о чистках в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, он поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре и первому заместителю главы СБУ Александру Покладу «очистить ведомство». При этом, он также утверждает, что в результате уже были произведены задержания.

«Я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очистку службы от тех, чей интерес — вовсе не Украина. Есть уже результаты», — заявил он.

Ранее Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.