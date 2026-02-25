Орбан заявил о невозможности поставить Венгрию на колени
Украина не сможет поставить Венгрию на колени путем нефтяной блокады и политического шантажа.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире YouTube-канала Patriota.
По его словам, венгерская компания MOL попросила открыть государственные резервы нефти, а также заказала доставку сырья по морю в Хорватию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.