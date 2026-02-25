Главу МВД Сербии госпитализировали в тяжелом состоянии

Министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал Blic, ссылаясь на источник.

Уточняется, что состояние министра резко ухудшилось в последние несколько часов в связи с ранее диагностированной у него двусторонней пневмонией. По данным Blic, Дачича уже подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

24 февраля президент Сербии Александр Вучич рассказал, что сербские власти имеют записи планирования подозреваемыми покушения на него и членов его семьи.

До этого в МВД Сербии заявили, что полиция задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке покушения на Вучича и членов его семьи. По данным ведомства, мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке ряда тяжких преступлений, включая насильственную смену конституционного строя и свержение высших государственных органов, посягательство на жизнь президента и членов его семьи.