Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала допустил отсутствие мирного соглашения с Россией.

© Лента.ру

«Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: "Какое мирное соглашение сегодня?" Да и [президент Украины Владимир] Зеленский про это говорит», — заявил политик.

По его мнению, европейские страны готовятся к войне с Россией на территории Украины. Соскин предположил, что в ближайшее время на территорию страны будет введен контингент из Франции и Великобритании, к которому могут присоединиться военные из Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Ранее украинский лидер рассказал, что Трамп требует, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения в ходе большой торжественной церемонии. Зеленский при этом настаивает на другой последовательности мирных шагов. По мнению украинского лидера, завершение конфликта должно начаться с ратификации гарантий безопасности для Украины в Вашингтоне.