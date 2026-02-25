Армия и ВВС Великобритании начали подготовку к дислокации на Украину

Военнослужащие Сухопутных войск и ВВС Великобритании начали готовиться к развертыванию на Украине после остановки боевых действий, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Об этом сообщает The Guardian.

© Газета.Ru

По его словам, военные будут обеспечивать безопасность в небе и на море, а также будущее восстановление Вооруженных сил Украины.

Хили добавил, что ускорил выделение 200 млн фунтов стерлингов, чтобы военные Великобритании имели все необходимое снаряжение для развертывания.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней.