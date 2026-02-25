Лидеры Евросоюза ставят на кон все, чтобы продолжать поддерживать Украину. В частности, они готовы нападать на своих членов в угоду этой цели.

На это указало издание The European Conservative (TEC).

Там также подчеркивается, что сейчас Евросоюз экономически слаб, что сильно ухудшает его переговорные позиции.

TEC напоминает, что Каллас осудила венгерского премьер-министра Виктора Орбана за то, что он наложил вето на кредит Украине, однако предпочла умолчать о том, что стало причиной такого решения — блокада поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Братиславы принять меры против Украины из-за ее нежелания пропустить в республику российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».