Трехстороннюю встречу по Украине перенесли

Следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине была перенесена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно информации издания, встреча была перенесена на начало марта. Точная дата переговоров не называется. Место проведения встречи еще не выбрано — стороны обсуждают этот вопрос.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — сообщил собеседник издания.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве.