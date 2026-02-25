Макрон выступит с речью об изменениях в системе ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайший понедельник обратится к нации с программным заявлением о системе ядерного сдерживания и безопасности Европы, сообщает Figaro.

© Global look

Газета Figaro пишет, что Эммануэль Макрон в понедельник выступит с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы. Ожидается, что речь прозвучит на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг, где дислоцированы атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегическая авиация Франции, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что речь станет значимым событием президентского срока Макрона и может ознаменовать важные изменения в системе ядерного сдерживания. По словам источника из окружения французского лидера, «эта речь будет значимым событием президентского срока. Возможно, оно ознаменует некоторые достаточно важные изменения и подвижки».

Ожидается, что одной из тем выступления станет «европейское измерение» жизненно важных интересов Франции, в том числе возможность обновления доктрины через запуск особого сотрудничества и совместных учений с ключевыми странами Европы. Ранее Макрон уже предлагал европейским странам сотрудничество в ядерной сфере, а в октябре 2025 года объявил о модернизации доктрины и желании углубить стратегический диалог с европейскими союзниками.

В марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы, и призвал к дискуссии о роли французского ядерного оружия в защите ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления конфронтационными и выразил сожаление в связи с милитаристскими заявлениями из Парижа и Варшавы.

Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Французское посольство в Москве, однако, заявило, что не существует никаких планов по передаче Киеву ядерного оружия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале стратегического диалога с Германией по вопросам ядерного сдерживания. До этого Макрон предложил использовать национальный ядерный арсенал для защиты Евросоюза.