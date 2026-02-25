В материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов

В опубликованных материалах дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришли журналисты CNN.

Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела нет более 90 интервью.

Среди них и три интервью женщины, которая утверждала, что испытала сексуальные злоупотребления со стороны Эпштейна с 13-летнего возраста, и также обвиняла в сексуальных домогательствах Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн годами пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Однако финансист-педофил все же отказался от встречи с главой России.