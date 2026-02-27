Сийярто: Будапешт и Белград усилят энергобезопасность трубопроводами

Венгрия и Сербия, помимо строящегося нефтепровода, намерены проложить также нефтепродуктопровод.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит Szeged365.

По его словам, оба проекта планируется завершить в 2027—2028 годах.

«Этот нефтепродуктопровод позволит нам как можно быстрее транспортировать полуфабрикаты нефтепродуктов для производства бензина и дизельного топлива. Это повысит надёжность поставок дизельного топлива и бензина как в Венгрию, так и в Сербию», — отметил министр после переговоров в Белграде.

Сийярто подчеркнул, что координация рынков Словакии, Венгрии и Сербии сделает их более устойчивыми «к шантажу украинского типа».

«Теперь NIS заявила, что в марте готова поставить 25 тыс. т дизельного топлива в Венгрию. Благодаря этому мы сможем совместными усилиями помешать Украине вызвать кризис в области поставок нефти в Венгрию», — добавил он.

Министр также напомнил, что ранее венгерская компания MOL увеличила поставки топлива в Сербию на фоне дефицита у NIS из-за санкций Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода между двумя странами.

Также в Будапеште заявляли, что не откажутся от энергопоставок из России, оставаясь при этом открытыми к диверсификации.