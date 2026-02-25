Место рождения Гитлера в Австрии превратят в полицейский участок
Специалисты в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, почти закончили переделывать старинный дом XVII века. Власти Австрии планируют разместить там полицейский участок. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Ремонтные работы должны закончиться до конца первого квартала этого года, а полиция заедет во втором квартале. В МВД уверены, что после реконструкции здание потеряет свой символический статус и перестанет привлекать сторонников неонацизма.
Однако писатель Людвиг Лахер, связанный с Мемориальным комитетом Маутхаузена, предлагает другой вариант. Он считает, что в этом здании лучше было бы открыть центр, посвященный миру и сохранению исторической памяти, говорится в материале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее призвала Берлин отменить статус почетных граждан для Адольфа Гитлера и других людей, напрямую связанных с нацистской Германией.
Представители администрации итальянского города Саг-Джованни-Ротондо, расположенного на юге страны, лишили звания почетного гражданина, лидера Национальной фашисткой партии Бенито Муссолини, который руководил Италией в период с 1922 по 1943 год.