Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те, кто организовал в 2022 году теракт на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

© Lenta.ru

Он считает позором тот факт, что расследование обстоятельств диверсии на «Северных потоках», превратившейся в акт государственного терроризма, до сих пор не завершено в странах Евросоюза.

Более того, некоторые европейские лидеры не только закрывают глаза на это, но и «чествуют преступников как героев», отметил глава МИД.

«Поэтому очень важной задачей является защита трубопроводов, обеспечивающих поставки нефти и природного газа в Венгрию, от угрозы нападения», — отметил Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.