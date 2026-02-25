Фицо пригрозил Украине новыми мерами

Словакия готова принять новые меры против Украины из-за нежелания пропустить российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает новостной портал TASR.

© Global look

«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», — сказал он.

Фицо заявил, что не будет озвучивать, какие конкретно меры могут быть приняты.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

