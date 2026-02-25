Украина вышла из соглашения об основах СНГ

Украина вышла из соглашения, подписанного в Алма-Ате в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующие указы подписал украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Алма-Атинское соглашение об основах СНГ было подписано в 1991 году. Кроме того, Киев вышел из соглашения о создании государствами-участниками Содружества объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также Украина вышла из соглашения о принципах обеспечения Вооруженных сил стран-участниц СНГ. Уточняется, что суммарно Зеленский подписал несколько десятков аналогичных указов.

Ранее сообщалось, что Киев выходит из соглашения об охране госграниц и морских экономических зон стран — участниц СНГ. Соответствующий документ подписал президент Украины.