Вэнс оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

США продолжают оптимистично оценивать перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп также разделяет оптимизм по поводу окончания украинского конфликта. При этом он добавил, что Россия и Украина еще «не почувствовали», что конфликт может быть остановлен.

«У президента есть определенный оптимизм по поводу того, что мы сможем успешно завершить это. <...> Мы с оптимизмом смотрим на то, что сможем достичь момента, когда и русские, и украинцы почувствуют <...> что можно остановить убийства», — заявил он.

Ранее Вэнс также оценил прогресс по достижению мирного соглашения в конфликте на Украине.