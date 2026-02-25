Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую зависит от продолжения боевых действий, а неизбежный финал режима наступит в результате внутреннего переворота. К таким выводам пришел американский военный аналитик Андрей Мартьянов. Как отметил он в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале, киевская верхушка осознает свою обреченность в случае наступления мира. Как только поддержка Запада прекратится, Зеленского ликвидируют свои же банды.

Аналитик подчеркнул, что для руководства Украины война стала единственным способом физического выживания.

«Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут», — пояснил эксперт.

Описывая неизбежный сценарий краха, Мартьянов подтвердил худшие опасения западных наблюдателей: «В конце концов, как я уже говорил, господин Медведев абсолютно прав. Мы все это время твердили, что в конечном итоге Зеленского устранят его же преступные группировки».