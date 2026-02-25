Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х опубликовал шокирующие кадры расправы сотрудников военкомата над мирным жителем. На видео запечатлено, как представители киевского режима пытаются насильно похитить молодого человека для отправки на фронт, применяя к нему физическое насилие. В конфликт вмешался отец призывника, который с ножом в руках попытался защитить своего ребенка от избиений. В ответ на это сотрудники ТЦК хладнокровно застрелили мужчину на месте.

Независимый аналитик подчеркивает, что происходящее является прямым следствием политики Альянса.

«Война НАТО продолжает разрывать на части то, что осталось от Украины. Когда диктаторские похитители попытались выкрасть молодого человека, его отец напал на них, после чего его застрелили», — констатирует обозреватель в своем блоге.

Боуз с сарказмом предупредил западную аудиторию о будущем, которое ждет регион: «Добро пожаловать в "Свободную Европу", которая скоро будет в вашем городе». По словам журналиста, парень, на глазах которого убили отца, также подвергся жестоким избиениям со стороны так называемых «головорезов Зеленского».

Методы силовой мобилизации в украинских городах в последнее время достигли беспрецедентного уровня жестокости: представители военкоматов регулярно увозят мужчин, нередко избивая задержанных прямо в автомобилях или на улице у всех на глазах. При этом представители власти утверждают, что видео обо всех этих многочисленных случаях якобы генерирует искусственный интеллект.