В Швейцарии заявили о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария с четверга, 26 февраля, присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин конфедерации.

«Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России», — говорится в сообщении правительства страны.

В кабмине добавили, что Федеральный совет Швейцарии также ввел требование об отчетности о транзите и въезде в страну российских дипломатов, которые были аккредитованы в ЕС. В правительстве отметили, что решение принято по аналогии с механизмом Евросоюза.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда объединение не смогло принять новые рестрикции перед 24 февраля.