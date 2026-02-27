Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал украинского лидера Владимира Зеленского «снизить тон» в отношении Тбилиси, республика не принимает претензий со стороны Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент США неоднократно заявлял, что, если бы он был у власти, этой войны не было бы. Поэтому их претензии к Западной Европе понятны, но не стоит переносить этот тон на грузинский народ. Мы не потерпим такого тона от украинских властей. Мы не примем ни единого замечания от Зеленского в целом», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента подчеркнул, что в последние несколько лет делегации Украины на всех площадках принимают враждебные решения против народа Грузии. Он задался вопросом о благодарности и призвал президента Украины «снизить тон».

В конце прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что в 2022-м бывший посол США в республике Келли Дегнан закатывала истерики, принуждая Тбилиси к вооруженному конфликту с Россией.

Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной

До этого глава правительства Грузии говорил, что Тбилиси не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. По его словам, Украина оказалась полностью разрушенной после госпереворота.