$76.4790.32

В Великобритании назвали способ заставить Зеленского прекратить войну за сутки

ТВ Центр

Президент США Дональд Трамп мог бы закончить украинский конфликт за сутки, выдвинув предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому ультиматум. Такое мнение высказал в среду, 25 февраля, лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

В Великобритании назвали способ заставить Зеленского прекратить войну за сутки
© Global Look Press

По словам британского политика, которые приводит ТАСС, Трамп "мог бы закончить войну уже завтра, как обещал", причем для этого было бы достаточно сказать Зеленскому: "В аэропорту стоит самолет, его двигатели уже запущены, грузовой отсек заполнен всеми деньгами, которые ты украл. Ты можешь сесть на этот самолет и отправиться в очень приятную ссылку в Майами. Я даже буду твоим соседом".

За отказ принять ультиматум, по мнению Гэллоуэя, Вашингтон должен пригрозить Зеленскому печальным концом, о котором предупреждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: "Вися вниз головой, как Муссолини, на городской площади".

Американский лидер ранее уже не раз пытался ставить дедлайны в урегулировании конфликта на Украине, но эффекта это не возымело. Трамп уверял, что мог бы установить мир за сутки, но сделать это после возвращения в Белый дом ему не удалось. В январе 2025 года он ответ сотню дней на урегулирование. Однако и этот срок прошел без желаемого результата.

Между тем источники утверждают, что Соединенные Штаты хотели бы добиться заключения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине до 4 июля – в этот день американцы празднуют День независимости. Для американцев это главный национальный праздник, а в 2026 году Соединенные Штаты отметят 250-летие своей независимости.