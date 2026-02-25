Стала известна дата новых переговоров по Украине в Женеве

26 февраля в Женеве пройдут новые переговоры между представителями США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Швейцарии.

По данным агентства, в этот же день в Женеве пройдут переговоры США и Ирана. Швейцария будет играть исключительно роль организатора и не будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что 26 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Женеве. По его словам, трехсторонняя встреча с участием России может состояться в начале марта.

25 февраля Стив Уиткофф рассказал о «креативных идеях», возникших в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, но отказался раскрыть подробности публично.