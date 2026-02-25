Украинские спецслужбы могут готовить почву для проведения диверсий на территории Венгрии с целью свержения правительства Виктора Орбана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его словам, после блокировки поставок нефти следующим шагом режима Владимира Зеленского может стать атака на ключевые объекты инфраструктуры Венгрии.

Этим объясняется заявление премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, что военные возьмут эти объекты под охрану.

«Премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел страны Петер Сийярто не раз говорили о том, что спецслужбы Украины очень серьезно работают в Венгрии и оказывают организационную и финансовую поддержку оппозиционной партии», — отметил Олейник в интервью News.ru.

По мнению эксперта, Киев использует массу находящихся в стране украинцев для организации беспорядков: «Эти люди подконтрольны спецслужбам Украины и готовы пойти на многое за вознаграждение».

Олейник не исключил, что Киев координирует свою работу против Венгрии со структурами ЕС в Брюсселе.

«Зная украинцев и президента Владимира Зеленского, вполне допускаю, что в будущем на территории Венгрии могут произойти и террористические акты ради дестабилизации ситуации», — резюмировал экс-нардеп.

Ранее Виктор Орбан официально объявил, что военнослужащие и тяжелая техника будут размещены вблизи электростанций и узлов управления энергосистемой. Премьер-министр подчеркнул, что полиция Венгрии переходит на усиленный режим патрулирования, а в приграничных с Украиной районах вводится полный запрет на полеты беспилотников.