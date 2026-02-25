Зеленский ответил на призыв фон дер Ляйен по нефтепроводу «Дружба»

Владимир Зеленский ответил на призыв к Украине ускорить восстановление нефтепровода «Дружба» — он заявил, что отремонтировать его так быстро не получится. Об этом сообщает France 24.

По словам Зеленского, отремонтировать нефтепровод в сжатые сроки не выйдет.

«Это произойдет не так быстро», — заявил он.

Напомним, что нефтепровод прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз призвал Украину ускорить восстановление нефтепровода «Дружба».