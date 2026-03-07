Почему власти Туркменистана не могут потушить «Врата ада»

В центре пустыни Каракумы уже несколько десятилетий горит один из самых известных техногенных кратеров планеты. Газовый кратер Дарваза, получивший в медиа название «Врата ада», стал редким примером того, как сочетание геологии, инженерных решений и случайности создало устойчивый огненный феномен.

Как появился горящий кратер?

История начинается в 1971 году, когда советские геологи проводили разведочное бурение в районе деревни Дарваза. Во время работ буровая установка провалилась в подземную полость, заполненную природным газом. В результате образовался крупный кратер диаметром около 60–70 метров.

Проблема заключалась в выбросе метана. Газ в высоких концентрациях опасен: он токсичен, вытесняет кислород и создает риск взрыва. Чтобы предотвратить неконтролируемое распространение газа, специалисты приняли решение поджечь его, предполагая, что месторождение выгорит за несколько дней. Однако процесс оказался значительно более длительным.

Почему огонь не погас?

Метан продолжает поступать из глубинных слоев пород. Кратер фактически стал точкой выхода газового резервуара. Пока давление и подпитка сохраняются, горение может поддерживаться десятилетиями.

С точки зрения физики здесь нет ничего мистического. Это обычное горение углеводородов, аналогичное факельному сжиганию газа на промышленных объектах. Разница лишь в том, что процесс происходит в естественной геологической структуре.

Ночью кратер создает мощный световой контраст на фоне пустынного ландшафта. Поэтому «Врата ада» стали одним из самых узнаваемых объектов Центральной Азии.

Геологический контекст

Пустыня Каракумы расположена в пределах обширной газоносной провинции. Туркменистан входит в число стран с крупнейшими запасами природного газа, и подобные подземные полости — типичное явление для регионов с активной углеводородной геологией. Таким образом, кратер Дарваза представляет собой не вулканическое образование, а карстово-тектоническую структуру, связанную с обрушением пород над газовой ловушкой.

Температура и физика процесса

Внутри «Врат ада» температура достигает сотен градусов. Горение происходит в режиме постоянной подпитки: газ поднимается через трещины, смешивается с кислородом и воспламеняется.

Гигантские кратеры в Сибири: что это?

Интересно, что пламя в Дарвазе относительно «чистое». Метан сгорает преимущественно с образованием углекислого газа и водяного пара, что как раз таки и создает характерное ровное оранжевое свечение.

Экологические последствия

С точки зрения экологии кратер — парадоксальный объект. С одной стороны, это неконтролируемый источник выбросов углекислого газа. С другой — поджог изначально предотвратил массовый выброс метана, который является значительно более мощным парниковым газом. Именно поэтому оценка экологических последствий остается неоднозначной.

Попытки потушить «Врата ада»

В январе 2022 года тогдашний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании поручил профильным структурам разработать способы ликвидации горящего кратера. В официальном заявлении правителя, слова которого приведены в The Guardian, звучало две ключевые причины — экологическая и экономическая. Постоянное горение означает непрерывные выбросы продуктов сгорания и одновременно утрату природного газа, который при иных условиях мог бы использоваться как товарный ресурс.

При этом недостаточно в буквальном смысле потушить «Врата ада». Если просто погасить пламя, источник проблемы сохранится: метан продолжит выходить через трещины и пористые структуры пород. В таком случае возрастает риск образования взрывоопасных газовых скоплений или появления новых очагов горения по периметру кратера. Именно поэтому первоочередной задачей является снижение или перехват потока газа, а уже затем — тушение остаточного горения.

Наиболее реалистичный подход, который обсуждается в экспертной среде и который, согласно ряду сообщений, начал применяться, связан с бурением обходных или разгрузочных скважин рядом с кратером. Смысл этой стратегии заключается в создании альтернативного пути выхода газа. Вместо поступления во «Врата ада» метан начинает уходить в скважину, где его можно либо безопасно сжигать в контролируемом режиме, либо направлять в существующую инфраструктуру.

В конце 2025 года в медиа появились сообщения о снижении интенсивности горения. При этом отмечалось, что кратер остается объектом двойственного статуса: с одной стороны, это известная туристическая достопримечательность, с другой — постоянный источник потерь газа. Уже накануне 2026 года обсуждался более конкретный научно-инженерный сценарий, предполагающий бурение скважин для постепенного отвода газа и снижения подпитки огня. Об этом сообщало издание The Times of Asia.

Техническая сложность подобных работ обусловлена природой самого явления. Кратер представляет собой не изолированный очаг горения, а элемент сложной подземной системы, включающей трещины, каналы и газонасыщенные полости. Перекрытие одного участка не гарантирует прекращения дегазации: газ способен перераспределяться и находить новые пути выхода. В результате вместо одного устойчивого факела могут возникать несколько менее интенсивных очагов.

Дополнительные трудности создают экстремальные условия проведения работ. Высокие температуры, токсичные газы, риск локальных вспышек, нестабильные породы по краям кратера и удаленность от развитой инфраструктуры существенно усложняют инженерные операции.

В инженерной практике для подобных объектов обычно рассматриваются три группы решений: перехват газового потока с помощью скважин, изоляция зоны горения и механическое ограничение доступа кислорода. Однако методы, не предполагающие контроля газового выхода, часто оказываются временными и потенциально рискованными из-за вероятности неконтролируемых выбросов.

