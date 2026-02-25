Ультиматум от президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому — бежать из Киева с украденным или быть казненным — мог бы закончить конфликт за сутки.

Такой совет главе Белого дома дал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в интервью ТАСС.

«В аэропорту стоит самолет, его двигатели уже запущены, грузовой отсек заполнен всеми деньгами, которые ты украл. Ты можешь сесть на этот самолет и отправиться в очень приятную ссылку в Майами. Я даже буду твоим соседом. Но если ты не сядешь на самолет, он улетит со всеми деньгами, которые ты украл, а ты закончишь, как недавно предупреждал Медведев, вися вниз головой, как Муссолини, на городской площади», — описал он ультиматум.

По его мнению, одного такого заявления Трампа хватило бы, чтобы украинский лидер побежал в аэропорт, а пока американский президент этого не сделает, конфликт будет продолжаться.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев придумал Зеленскому новое прозвище, назвав его полезным идиотом. Он отметил, что чем дольше Зеленский у власти, тем меньше становится территория Украины.