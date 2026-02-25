Уиткофф допустил подобие пятой статьи устава НАТО для Украины
Соединённые Штаты рассматривают возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Уиткофф выступил с соответствующим предложением в ходе украинского форума YES Meeting.
Ранее издание Politico писало, что Соединённые Штаты не станут предоставлять Украине никаких гарантий безопасности, пока Киев не достигнет с Москвой общего соглашения о прекращении конфликта.