Пока вы не уснули: шок Бербок от действия США и подробности задержания командующего ВСУ
Бербок поразило действие США в отношении России
Делегация США хотела изменить антироссийскую резолюцию Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира».
Об этом заявила председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.
Раскрыты подробности задержания командующего ВСУ
Командующий логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Украинец и начальник управления Службы безопасности в Житомирской области Владимир Компаниченко были задержаны по подозрению в хищении 1,4 миллиарда гривен, выделенных на строительство укрытий для самолетов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«По версии следствия, проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащую защиту авиации, а стоимость работ была существенно завышена», — сказано в сообщении.
Зеленский высказался о возобновлении работы «Дружбы»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» будет не быстрым процессом. Его слова передает Reuters.
Ранее нефтепровод «Дружба» был выведен из-под санкций Великобритании до 14 октября 2027 года.
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии в России
В России необходимо резко усилить информирование граждан о жестких мерах наказания за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru заявил, что системная работа по профилактике диверсий должна начинаться еще в учебных заведениях, потому что украинские спецслужбы целенаправленно выбирают в качестве жертв для вербовки наиболее уязвимые категории — пенсионеров и несовершеннолетних.
Парламентарий подчеркнул, что пособники террористов должны осознавать неотвратимость сурового возмездия.
Китай отреагировал на заявление России о ядерном оружии у Украины
Китай призывает все стороны конфликта на Украине избегать любых действий, ведущих к эскалации ситуации.
Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала заявление Службы внешней разведки России (СВР) о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие, сообщает РИА Новости.
ФСБ предотвратила теракт на российском военном аэродроме
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на одном из военных аэродромов в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, сообщает телеканал «Россия.Кубань».
По информации ФСБ, подготовкой теракта занимался 40-летний гражданин России по заданию украинских спецслужб. Мужчина через мессенджер держал связь с разведкой врага, уточнили в ведомстве. По заданию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. Кроме того, ему поручили изготовить зажигательные смеси и поджечь военный самолет на одном из аэродромов региона.
Раскрыты увлечения мужчины, устроившего взрыв у Савеловского вокзала
Уроженец Удмуртии, совершивший самоподрыв около полицейской машины возле Савеловского вокзала в Москве, якобы увлекался криптовалютой и брал микрозаймы. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале Mash.
— Подрывник, устроивший теракт у Савеловского вокзала в Москве, увлекался криптой и мечтал подняться на мемкойне — для этого брал микрозаймы, — говорится в публикации.
Выяснилась деталь гибели артиста Кунгурова
Стали известны новые обстоятельства, предшествовавшие трагической гибели заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Актер и друг оперного певца Владимир Брилев рассказал aif.ru, что в последнее время Кунгуров столкнулся с серьезными проблемами с голосом.
Тело 43-летнего артиста обнаружили 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в Москве. По предварительной версии, певец покончил с собой.
«Редчайший случай». Раскрыт гонорар Михаила Ефремова
Продюсер Евгений Морозов заявил в беседе с aif.ru, что ему неизвестна точная сумма гонораров Михаила Ефремова, однако он может оценить рыночную стоимость артиста его уровня.
«По моей компетентной оценке, при правильно выстроенной работе команды, а у Миши есть агент и юристы, сам он контракты не подписывает, его средний заработок должен составлять свыше 15 млн рублей. Эта сумма не взята с потолка», — сказал эксперт.
Египетские пирамиды объявили подделкой
Великие пирамиды Гизы могли быть возведены не древними египтянами, а неизвестной высокоразвитой цивилизацией, существовавшей десятки тысяч лет назад. С таким сенсационным заявлением выступил египтолог Антониу Амброзио, передает Daily Mail.
По его мнению, строительство пирамид могло произойти как минимум на 12 000 лет раньше официально признанной датировки. В пользу этой версии, по словам ученого, говорят сразу несколько фактов: отсутствие мумий и погребальных принадлежностей внутри пирамид, несоответствия в древнеегипетских источниках, а также инженерное мастерство, которое значительно превосходит известные возможности строителей того времени.