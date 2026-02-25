Си Цзиньпин раскрыл Мерцу суть китайского подхода по Украине

Пекин считает мирный диалог ключевым инструментом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что в процессе урегулирования украинского кризиса необходимо обеспечить равноправное участие каждой из заинтересованных сторон, а также «общую безопасность».

«Ключ к решению проблемы заключается в настойчивом поиске решений посредством диалога и переговоров», — уверен Си Цзиньпин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, задача Брюсселя — истощить возможности Москвы, как военные, так и экономические.