Теракт во Львове может оказаться первым звонком грядущей катастрофы. Как сообщает «Царьград», американский военный аналитик Андрей Мартьянов считает, что Украина не переживет завершения вооруженного конфликта с РФ.

Он отметил, что жители западных регионов Украины начинают бороться с теми, кто призывает их в армию через похищение людей. Сейчас там «раздаются взрывы», а люди «стреляют друг в друга». По мнению Мартьянова, накопившиеся в стране противоречия являются бомбой замедленного действия. Как только конфликт прекратится, Украина перестанет существовать как государство.

Напомним, что в ночь на 22 февраля неизвестные проникли в магазин во Львове. Как только на место прибыл наряд полиции, прогремел мощный взрыв. После прибытия второго экипажа также сдетонировало второе устройство. Погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения — 11 из них доставили в больницы.

По предварительным данным, одно из взрывных устройств было заложено в мусорном контейнере возле дома, второе — рядом с магазином. Полиция совместно с СБУ задержали предполагаемую подозреваемую — ей оказалась гражданка Украины, приехавшая во Львов из другого региона.