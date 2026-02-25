Склады на случай войны начали создавать в метро Варшавы

Специальные склады с запасами на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью, начали создавать в метро Варшавы. Об этом в среду, 25 февраля, рассказал мэр столицы Польши Рафал Тшасковский на своей странице в Facebook*.

По словам главы города, у варшавской подземки есть три важные роли: это эффективный транспорт, место для отдыха и чтения, а также, что особенно актуально, «подземный щит». Он подчеркнул, что метро является ключевым элементом системы безопасности города.

Градоначальник пояснил, что запасы создаются в технологических зонах метрополитена для обеспечения укрытия большого числа людей. Там готовят склады для необходимого инвентаря, в том числе термосов, фляг, спальных мешков, носилок и раскладных кроватей.

— Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок, — добавил Тшасковский.

Недавно в Германии обновили специальную брошюру с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае военного конфликта.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.