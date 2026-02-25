Макрон назначил новых руководителей Лувра и Орсе

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новых руководителей главных парижских музеев — Лувра и Орсе. Ими стали директоры Версальского дворца Кристоф Лерибо и дворца Petit Palais Анник Лемуан.

Об этом в среду, 25 февраля, сообщила официальный представитель правительства страны Мод Брежон.

— Анник Лемуан, нынешний руководитель дворца Petit Palais, назначена президентом музея Орсе и Оранжери вместо Сильвена Амика, умершего 31 августа прошлого года. Кристоф Лерибо, действующий руководитель Версальского дворца, назначен президентом Лувра вместо Лоранс де Кар, — уточнила Брежон.

В 2010–2015 годах Лемуан занимала должность руководителя отдела культурного наследия Французской академии в Риме, а в 2021 году она возглавила музей изящных искусств Petit Palais, расположенного в Малом дворце в Париже.

С 2012-го по 2021 год директором Petit Palais был Кристоф Лерибо, позднее его назначили президентом музея Орсе и музея Оранжери. За это время власти Франции зафиксировали рекордный уровень посещаемости музеев — в 2023 году они их посетили свыше 5,1 миллиона посетителей. В 2024 году он стал главой государственного учреждения по управлению Версальским дворцовым комплексом, передает ТАСС.

Днем ранее бывший директор Лувра Лоранс де Карс подала прошение об отставке, и Эммануэль Макрон принял его. В пресс-службе Елисейского дворца отметили, что музею требуется успокоение и новый сильный импульс для завершения крупных работ по обеспечению безопасности, модернизации и проекту «Лувр — Новое Возрождение».