Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила главе киевского режима Владимиру Зеленскому о необходимости ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». О соответствующем требовании рассказала представитель ЕК Паула Пиньо, пишет РИА Новости.

По ее информации, глава ЕК обсуждала этот вопрос с Зеленским, просила его ускорить ремонт нефтепровода, а также интересовалась сроками восстановления поставок.

Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что ремонт и восстановление работы «Дружбы» является небыстрым процессом. Глава киевского режима заявил, что Украине рекомендовали провести ремонт нефтепровода, но «это делается не так быстро».

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 млрд евро. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока бывшая советская республика не начнет пропускать нефть из России через «Дружбу».