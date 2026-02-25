Уиткофф назвал возможную «очень мощную» гарантию безопасности Украины

В качестве возможной гарантии безопасности для Украины могло бы стать подобие статьи 5 Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

С таким утверждением США Стив Уиткофф на украинском форуме YES Meeting, запись опубликована на официальном YouTube-канале мероприятия.

«Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы [США] дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия статьи 5 Устава НАТО для Украины. И я считаю это очень и очень мощной гарантией», — отметил представитель Белого дома.

Ранее Уиткофф допустил, что новый раунд переговоров России, Украины и США пройдет в следующие десять дней. Также он похвалил российскую делегацию, отметив, что она продемонстрировала подлинную коммуникацию на трехсторонних встречах в Женеве.