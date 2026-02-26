Reuters: Орбан настоял на участии Венгрии и Словакии в инспекции «Дружбы»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал включить венгерских и словацких экспертов в миссию по проверке состояния нефтепровода «Дружба».
Об этом говорится в письме, которое Орбан отправил на имя главы Европейского совета Антониу Кошты.
«Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией для проверки состояния трубопровода «Дружба», — приводит его текст агентство Reuters.
Ранее премьер Венгрии в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».