Орбан настоял на участии Венгрии и Словакии в инспекции «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал включить венгерских и словацких экспертов в миссию по проверке состояния нефтепровода «Дружба».

© Global look

Об этом говорится в письме, которое Орбан отправил на имя главы Европейского совета Антониу Кошты.

«Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией для проверки состояния трубопровода «Дружба», — приводит его текст агентство Reuters.

Ранее премьер Венгрии в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».