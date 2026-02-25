Во Франции уличили фон дер Ляйен в тирании

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проявила себя как тиран, когда произносила речь о необходимсти выделения Европейским союзом (ЕС) кредита в 90 миллиардов евро Украине.

Такое мнение Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Кайзер Урсула фон дер Ляйен в тираническом порыве напомнила, как работает ЕС: "Если ты против, заткнись, все равно будет так, как мы хотим!". Речь идет о новом пакете помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Венгрия наложила вето, что вполне соответствует положениям договоров», — отметил политик.

Филиппо обратил внимание, что фон дер Ляйен в своей речи продолжала настаивать на том, что «все будет так, как хочет Еврокомиссия».

«"Позвольте мне выразиться очень ясно!" — добавляет она в качестве последнего предупреждения... Это самое что ни на есть определение тирании!» — возмутился политик.

Ранее стало известно, что председатель Европейского совета (ЕС) Антониу Кошта пригрозил премьер-министру Виктору Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро Украине.