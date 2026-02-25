Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза

Председатель Генассамблеи ООН, экс-глава МИД Германии Анналена Бербок в телепередаче ошибочно заявила о принадлежности Гренландии к Евросоюзу, несмотря на выход острова из состава европейских структур еще в 1985 году.

Анналена Бербок, экс-глава МИД Германии, в эфире телеканала ARD заявила, что Гренландия якобы является частью Евросоюза, передает ТАСС.

Она отметила, что американцы якобы не знали бы об этом, если бы им не сообщили, и добавила: «Гренландия также является территорией ЕС». По словам Бербок, на Всемирном экономическом форуме в Давосе бизнесмены спрашивали, почему остров важен для Европы.

Ведущая передачи поправила Бербок, указав, что Гренландия не входит в состав Евросоюза. На это экс-министр заявила, что гренландцы, как граждане Дании, являются гражданами ЕС, и поэтому на территории острова располагается внешняя граница ЕС. По ее мнению, именно поэтому туда были направлены европейские военные.

Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, а ее жители – подданные Дании и граждане Евросоюза. Однако еще в 1985 году Гренландия вышла из Европейского экономического сообщества, предшественника ЕС, и не является ни членом ЕС, ни частью европейского внутреннего рынка или Таможенного союза. На Гренландию не распространяется законодательство Евросоюза, она относится к заморским территориям наподобие Новой Каледонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула невозможность оценить стоимость Гренландии, акцентировав внимание на суверенитете и воле ее жителей.

Белый дом разместил необычную валентинку с картой Гренландии в форме сердца и призывом определиться с отношениями.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос безопасности Гренландии напрямую связан с объемом инвестиций Дании в оборону острова.