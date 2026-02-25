Зеленский высказался о возобновлении работы «Дружбы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» будет не быстрым процессом. Его слова передает Reuters.

© Наталия Федосенко/ТАСС

Ранее нефтепровод «Дружба» был выведен из-под санкций Великобритании до 14 октября 2027 года.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».